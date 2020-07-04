Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla bütün üniversitelere bildirildi. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı: Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı pedagojik formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Konuyla ilgili açıklama yapan MEB “Daha önce sertifika programı olarak uygulanan 'pedagojik formasyon' bundan böyle yüksek lisans programı hâline getirilerek Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı olarak uygulanacak. Uygulama, yüksek öğretim kurumlarının ilgili enstitüleri tarafından il millî eğitim müdürlüklerinin desteğiyle yürütülecek" denildi.

FORMASYON NEDİR?

Eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir program.