Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 210,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 210,50 liradan, bin 386 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 407 liradan, 192 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 196 liradan, bin 354 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 374 liradan, 677 liradan alınan Yarım Ziynet 687 liradan ve 339 liradan alınan Çeyrek Ziynet 344 liradan satılıyor.