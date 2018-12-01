Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Özellikle gençlerin aklını çelmeye amaçlayan fırsatçılar, vatandaşın güvenini kazanmak için İŞKUR’un ismini kullanıyor. Bazı şirketler, yetkili olmadığı halde kendisini yetkili gibi göstererek, Türkiye’den binlerce işsizi Almanya’ya götüreceklerini vadediyor. Hatta Almanya’da barınma ihtiyaçlarını karşılayacaklarının sözünü verenler bile var. Yaşanan gelişmeler üzerine İŞKUR harekete geçti. İŞKUR yetkilileri, konunun istismara açık olduğunu, vatandaşın dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kurumdan yapılan duyuruda “İş gücünün yurt dışında istihdamına aracılık etme hususunda yetki, sadece İŞKUR ve İŞKUR tarafından izin verilen Özel İstihdam Bürolarına aittir” denildi. Kurum ayrıca, mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaştan sadece İŞKUR’un internet sitesindeki Özel İstihdam Büroları listesine itibar etmelerini istedi. İŞKUR yetkilileri ayrıca, şu anda 10 bin kişiyi götürecek bir projelerinin bulunmadığını da söyledi.

Yetkisiz firmaya dikkat

İŞKUR’un sitesindeki özel istihdam bürolarının listesinde, 308 firma yer alıyor. İsmi geçen bazı firmaların adı listede yok. Buna rağmen fırsatçılar, “Telefonlarımız susmuyor. Kimseye para kaptırmayın” şeklinde açıklama dahi yapıyor.