Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed'in faiz artırıma gittiği kararıyla faizler yüzde 2.25-2.50 aralığına yükselmiş oldu. Fed bu kararıyla yıl içerisinde dördüncü kez, Trump göreve geldiğinden beri ise altıncı kez faiz artırımına gitmiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası yetkililerine 'Faiz artırımı yapmayın' uyarısında bulunmuştu.