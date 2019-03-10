Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin her alanda atağa kalktığı yerli ve millî üretim sürecinde, tıp alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Türk bilim insanları, cerrahi işlemlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan, bu kapsamda hem hekime hem de hastaya ciddi avantajlar sunan, yurt dışından yaklaşık 2 milyar lira ödenerek ithal edilen otomatik koter sistemlerini geliştirerek, prototipini üretmeyi başardı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Turan, aynı hastanenin Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Atilla Çelik ve biyomedikal mühendisi Dr. Onur Koçak, yaklaşık 2 yıl önce başladıkları çalışmayı olumlu neticelendirdi. Seri üretime geçilmesi hâlinde, sistemin önce Türkiye’deki hastanelerde kullanılması, ardından dünyaya ihraç edilmesi planlanıyor. Projeyle, yaklaşık 2 milyar liralık cari açığın bertaraf edilmesi hedefleniyor. KOSGEB’in destekleriyle, TÜBİTAK Marmara Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren bir fabrikada seri üretimi yapılacak ürünün, 2021’de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ülkenin ihtiyacı olan tıbbi malzeme, cihaz, aşı ve ilaçta yerlileşme konusunda çok önemli bir isteklerinin olduğunu belirterek “Çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var. Bu kapsamda KOSGEB’in desteğiyle, değerli hocalarımızın oluşturdukları bilgi birikimleriyle bu cihaz yapıldı” dedi. Prof. Dr. Mustafa Turan da “Türkiye’de yılda 13 milyon ameliyat yapılıyor. Bunların en az 3 milyonunda bu cihazlar kullanılıyor. Devletimiz bunları çok yüksek rakamlar ödeyerek satın alıyor. İlk etapta yüzde 50’sini, daha sonra tamamını yerlileştirme hedefimiz var. Türkiye’nin artık bilgi birikiminin, teknolojik gelişiminin, tecrübelerinin biyomedikalde de kullanılması çok önemli” diye konuştu.