Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji sektöründeki problemli kredilerin yönetilebilmesi için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından kurulan “Enerji Girişim Sermaye Fonu” üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir proje yükünün mevcut ortaklarla çözüm bulunamaması ve yeniden yapılandırma konusunda ilerleme sağlanamaması nedeniyle, fona aktarılması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin “Fona aktarılacak projelerin toplam kapasiteleri, bin 500-2 bin megavat civarında. 4-5 gaz ve hidroelektrik santrali bu kapsamda diyebiliriz. Bu projelerde sıkıntılı kredi miktarı 1,5-2 milyar dolar seviyesinde. İlk olarak bir doğalgaz ve bir hidroelektrik santralinin şu an aday olduğunu söyleyebilirim. Toplamda da 5 bankanın dâhil olması söz konusu. Bu projeler için söz konusu bankalarla bir portföy yönetim şirketi kuracak” dedi. Proje bazında ne kadar kredinin silineceğinin hesaplanacağını belirten Edin “Sonra belli vadede, o projenin ütereceği gelire göre yeniden kredilendirme yapılacak. Mevcut ortakların borçlarını aşağı indiremeyiz, kendi hissedar olduğumuz yapılara taşıyarak devam etmemiz gerekiyor. Projelerin sıkıntısı, bu borcun sürdürülemez olması. Bunu aşağıya indirebilirsek, o zaman proje gelirleriyle borç da ödenebilir hâle gelecek. Sektörün daha iyi bir noktaya ulaşacağına inanıyoruz. Bu yüzden de fona aktarılacak şirketlerin hemen satışını düşünmüyoruz. En az üç seneye ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.