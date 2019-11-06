Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banka, nakdî ve gayrinakdî kredilerde ülke ekonomisine 311 milyar TL kaynak sağladı. Aynı dönemde toplam müşteri mevduatı yüzde 7 artışla 214,4 milyar TL’ye yükseldi. CEO Gökhan Erün “Bu sene aldığımız toplam 1 milyar 980 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi ile en yüksek katılımcıya sahip işlemlere imza attık. Teknolojiyi, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve deneyimini zenginleştirecek şekilde iş süreçlerimize entegre etmeyi sürdürüyoruz. Kartlı ödeme sistemlerinin bir numaralı markası World ile, liderliğimize 31 senedir devam ediyoruz. Bütün iştiraklerimizle birlikte güçlü ve sağlıklı büyüyoruz” dedi.