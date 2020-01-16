Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl zor duruma düşen ve peş peşe iflas ve konkordato talepleriyle gündeme gelen ayakkabı sektörüne can suyu geldi. Ziraat Bankası, imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere, faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan ‘Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi’ ürününü kullanıma sundu. Söz konusu kredi ile imalatçı firmaların üretimi desteklenecek, istihdamın devamlılığı ve artışı sağlanacak. Toptan ve perakende ticeret yapan firmalar ise aynı kapsamda uygun maliyetlerle kesintisiz ve vadeli mal alım imkânı ile uygun şartlarda mal tedarik ederek satış hacmini artırabilecek. Bu hem ekonominin büyümeyi sürdürmesi hem de istihdamın devamı ve artışını sağlayacak.

İMALATÇIYA

Kredi ile imalatçı firmalara, mevcut çalışan başına 50 bin liraya kadar kredi verilecek. İlave istihdam taahhüdünde bulunulması hâlinde ise ilave istihdam başına 150 bin liraya kadar 12 ay ana para ödemesiz, azami 60 aya kadar vadeli, düşük maliyetli, Hazine destekli KGF kefaletiyle ‘İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’ kullanma imkânı sağlanmış oldu.

SATICIYA

Toptan ve/veya perakende ticari faaliyette bulunan firmalara ise Ziraat Bankasının anlaşmalı imalatçı firmalarından yaptıkları mal alımlarında kullanılmak üzere 9 aya kadar anapara ödemesiz, 24 aya kadar vadeli Mal Alımlarına Yönelik İşletme Kredisi kullanma imkânı tanındı.