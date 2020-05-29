Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, piyasa şartlarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlar için yıllardır ‘bir dost eli’ yaklaşımıyla hizmet ettiklerini belirterek “Bu çerçevede son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştık. Bu yaklaşık 3,5 milyon vatandaşımızın TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda oturması demek” dedi. Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde toplamda 150 bin konutluk iki ayrı soysal konut kampanyası düzenlendiğini hatırlatan Bulut, ilk kampanyanın 50 bin sosyal konutu kapsayan 67 İlde 140 proje ile başlatıldığını, büyük ilgi gören kampanyaya 638 bin başvuru olduğunu ve konutların inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. İkinci kampanyada 50 bin konutu 100 bin konuta çıkardıklarını ve hedefi daha da yukarı taşıdıklarına vurgu yapan Bulut, 81 ili kapsayan projede kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Ömer Bulut, ayrıca 100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projenin temellerinin atılmaya başlandığını belirtti. Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul’da 164 bin 105 konutun yapımına başladıklarını, 153 bin 59’unu tamamladıklarını, 11 bin 46 konutun yapımının devam ettiğini kaydeden TOKİ Başkanı Bulut, Ankara’da ise, 83 bin 645 konutun yapımına başladıklarını, 80 bin 911’ni tamamladıklarını 2.734’ünün yapımının devam ettiğini ifade etti.