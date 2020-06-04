Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Haziran’da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz."
Karaismailoğlu: "Haziran’da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz"
04.06.2020 - 13:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Haziran’da kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz."
Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
708858 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708858.aspx
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