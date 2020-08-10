Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde olduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın AR-GE sürecinin tamamlandığını belirterek, seri üretime başlandığını açıkladı. Bir grup gazeteciye konuşan Bakan Dönmez "BORTAM, bakteri ve virüsleri yok ederek ortamı sterilize edecek. Kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okul ve evlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz. İnsan sağlığına zararı olmayan, hijyenik bir ürün" ifadelerini kullandı. Salgının yayılım hızının ve bulaş riskinin en aza indirilmesinde, umumi ve kişisel alanlarda dezenfektasyonun önemli olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez "Bor madeninin antibakteriyel ve antiviral özelliği biliniyor. Virüslere karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. BORTAM, antibakteriyel, antifungal ve antiviral testleri başarıyla geçti. Standartların belirlemiş olduğu antimikrobiyal etki değerlerine göre elde edilen sonuç, istenilen değerlerin çok üzerinde. Sertifikasyon süreçlerini de tamamlayan BORTAM, üretime hazır" dedi.

Bor içerikli yeni ürünlerin de yıl sonunda tanıtımını gerçekleştireceklerini belirten Bakan Dönmez "Mutfaklarda kullanılacak hijyen ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde, kaliteden ödün vermeden, emsalleriyle rekabet edecek, ihracatını da yapabilecek kapasitede üreteceğiz" diye konuştu. Antibakteriyel özelliğe sahip bor madeninden ilk olarak 2019 Ocak ayında temizlik ürünü BORON üretilmiş; aynı yılın kasım ayında da toz ve sıvı formda, renkli, beyaz ve genel kullanım amaçlı BORON üretimi yapılmıştı. Bu yılın nisan ayında da el dezenfektanı BOREL’in üretimine geçilmişti.