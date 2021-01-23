Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv, teknoloji, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerde yüksek katma değerli ürünler üreten Türkiye’de İnsansız Hava Aracı (İHA) yatırımları da hız kazanıyor. Coşkunöz Holding, ayda altı adet uçak ve alt bileşenlerini üretebilecek kapasiteye sahip Ankara merkezli UAVERA ile iş birliği imzaladı. İHA’larda kullanılan ve Türkiye’nin yurtdışından temin ettiği kameralar, motorlar, aviyonik sistemler ve diğer teknolojilerin yerlileştirilmesi üzerine çalışmalar, UAVERA’nın öncelikli konuları arasında olacak. Coşkunöz Holding de, UAVERA’ya yaklaşık 15 milyon TL yatırım yaparak öncelikle dikey iniş kalkış yapabilen İHA’lar ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen araçların üretilmesi projelerine start verdi. Coşkunöz CEO’su Erdem Acay, "Türkiye, İHA alanında önemli teknolojileri üreten bir ülke konumuna geldi. Girişimci bir KOBİ’yi alarak, UAVERA’ya dönüştürdük. Birçok ilke imza atmayı hedefliyoruz. Kamera ve motor konusunda yerlileştirme projelerimiz bulunuyor. Geliştireceğimiz İHA’lar dikey iniş-kalkış yapabilecek. Hareket kabiliyetini otonom hâle getirdiğimiz İHA’lar, kullanışlı simülasyon ara yüzüyle pilota kolay kullanım sağlayacak. Ürünlerimiz, farklı tip görev ve işler için ekleme yapılarak istenilen hizmete cevap verecek özelliklerde olacak. Yerli üretimle, sisteme sızmaların önüne geçeceğiz” açıklamasında bulundu.

İHRACAT DA OLACAK

İHA'lar için bir yatırım da Lapis Havacılık'tan geldi. 2015 yılında Ankara Teknopark'ta yola çıkan firma, AR-GE çalışmalarıyla ortaya koyduğu ürünlerin seri üretimini yapmak için İHA fabrikası kurdu. Lapis Havacılık, 3500 metrekarelik fabrikada; sabit, döner ve çok rotorlu İHA'lar ile faydalı yük taşıma sistemleri üretecek. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevgi, "Amacımız daha alt seviyede, TUSAŞ ve BAYKAR'ın yapmayacağı ürünleri yapmak. Ara boşluğu doldurmak ve bu tür araçları hızlı şekilde üretmek. Altyapımız ayda 150 adet döner kanatlı İHA üretmeye uygun. 'VTOL' dediğimiz, dikine iniş-kalkış yapan platformumuzdan da yılda 50 adet üretebilecek teknik ve makine altyapımız mevcut. Keşif ve gözetleme amaçlı İHA üretimine yoğunlaştık. VTOL İHA, 5-6 saat havada kalıp yaklaşık 40 kilometre menzile ulaştı. Üretime başladık. İhracat izin belgesini de alınca daha hazır ve güçlü olacağız" diye konuştu.