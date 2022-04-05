Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 14,6910 liradan alınan dolar 14,6930 liradan, 16,1130 liradan alınan euro ise 16,1150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,70 liradan, euro ise 16,15 liradan satılmıştı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda gram altında 900 TL altının kademeli alım için uygun olduğunu söyleyerek Mayıs ayını işaret etti.

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR DEĞERLENDİRMESİ

Nisan ayında döviz ve emtia fiyatlarını değerlendirdi. Mayıs ayında küresel ve yurt içi piyasalarda çöküş olacağına işaret eden İslam Memiş barış haberleri ile geçecek Nisan ayındaki bahar havası ve alım fırsatının iyi değerlendirilmesi gerektiğini şu sözleri ile açıkladı: ''Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığı zaman sıkışma görülüyor. Herkes bir haber akışına odaklanmış durumda. Piyasaları aşağı ve yukarı yönlü destekleyecek bir gelişme yok. Bir aydır savaş istikrarsızlığı nedeniyle sert dalgalanmalar görüldü. Baronlar para kazanırken bu dalgalanmalardan yerli yatırımcılar kar edemediler. Manipülasyon fiyatlamasında beklemenin daha avantajlı olacağını belirtmiştim.''

“NİSAN AYI DÖVİZ VE EMTİA FİYATLARINDA ALIM DÖNEMİ”

''Şimdi yeni bir hikaye yazıyorlar. Önceleri savaş çıktı çıkacak diye yazdıkları hikayeyi 'acaba barış olur mu?' diye sürdürüyorlar. Bu savaşın senaryosunu yazanlar acaba şimdi de barışın mı hikayesini yazacaklar? Bence Nisan ayının hikayesi barış hikayesi olacak. Küresel piyasalarda suni ve yalancı bir bahar havası sürdürebilirler. Nisan ayı benim nazarımda döviz ve emtia fiyatlarında güzel alımların yapılacağı bir ay olacak.''

MAYIS AYINI İŞARET ETTİ

''Dövize ihtiyacı olan, gümüş yatırımı yapmak isteyen veya düğünü olanlar için Nisan ayında çok iyi alım fırsatları olacak. Bu bahar esintisi çok uzun sürmeyecek. Ondan sonra Mayıs ayında gelecek fırtınaya hazırlanın. Mayıs fırtınasına hazırlığı Nisan ayında yapmanızı tavsiye ederim. Nisan ayı final ayıdır. Nisan ayı hem küresel hem de yurt içi piyasalarında alım fırsatının biteceği aydır. Mayıs ayından sonra büyün dünya ekonomilerinde ciddi bir fırtına eseceğini belirtmek isterim.''

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