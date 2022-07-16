Türkiye Gazetesi

Genişleme çalışmaları doğrultusunda açılan 18 kuyudan dokuzunda gaz akış testi başarıyla gerçekleştirildi. Bu sene sona ermesi planlanan projede 3,2 milyar metreküp olan depo kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 75 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Öte yandan bütün tesislerde ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılamak hedefiyle yola çıkan BOTAŞ, Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisinde de bu doğrultuda hareket ediyor. Tesiste ihtiyaç duyulan elektrik için 4,2 megavat kapasitelik rüzgâr enerjisi santrali (RES) kurulumu yapılıyor. Bu kapsamda RES’in bütün bileşenleri bölgeye getirildi. Parçaların montaj çalışmaları sürüyor. Bu ay içinde elektrik üretecek Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisindeki RES, genişletme projesi dâhil olmak üzere tesislerde kullanılacak elektrik enerjisinin yüzde 100’ünü karşılayacak. Silivri’deki tesisin açılışının sene sonunda yapılması planlanıyor.

Silivri’de ‘ateş’ yandı, gaz arzı güvende Doğalgazda arz güvenliğine katkı sağlamak için Silivri ve Tuzgölü tesislerindeki kapasite artırma çalışmaları son sürat devam ediyor. Bu kapsamda Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisinde açılan 18 kuyunun ikisinde gaz yakma testi başarıyla tamamlandı.