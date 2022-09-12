Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatları Rusya Ukrayna savaşı sonrası, küresel talep görünümünün Çin'deki korona virüs kısıtlamaları ve ABD ile Avrupa'da faiz artırımlarına devam edilmesi yönünde beklentilerin gölgesinde kalmasıyla geriledi. Petrol fiyatlarında düşüş hakim… Haftanın ilk gününde brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,4 düşüşle 91,56 dolara indi.

Cuma günü 93,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalarak 91,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,75 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik olarak 92,13 ile 93,29 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 89,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

SÜRÜCÜLER AKARYAKIT FİYATLARINI ARAŞTIRIYOR

Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Geçtiğimiz hafta akaryakıtta önce zam ardından indirim haberleri peş peşe gelmişti. Akaryakıtta son durum merak ediliyor. Sürücüler akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Benzin, motorin, otogaz ne kadar oldu? İndirim var mı? İşte 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 12 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.82 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.79 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.92 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte 12 Eylül Pazartesi döviz kurlarında son durum Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı. Dolarda ve Euro’da son durum merak ediliyor… 12 Eylül Pazartesi döviz kurları ne kadar oldu? İşte güncel dolar ve Euro fiyatları….

Borsa İstanbul'da son 17 yılın zirvesi! Dolar bazında en güçlü ralli gerçekleşti Yaklaşık 2 aydır yatırımcısının yüzünü güldüren Borsa İstanbul'da dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi gerçekleşti.