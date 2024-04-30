Fed ve Çin faktörüne dikkat! Altın fiyatlarında fren mi fırsat mı?

Altında son dakika! 30 Nisan altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram 2430 TL ve ons 2330 dolardan güne başladı. Gözler FED Başkanı Powell’ın yarınki açıklamalarında… Yatırımcı “altın alınır mı” sorusuna odaklanırken; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtük, “Çin’de merkez bankası, hane halkları ve endüstrinin altın alımı sürüyor. FED’in faiz indirimi ötelense de altında orta/uzun vadede trend yukarı. Kısa vadede 2350 dolar kritik” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında son günlerde aşağı-yatay bir görünüm dikkat çekerken, yatırımcılar “altın alınır mı”, “altın satılır mı”, “2024 altın hedef fiyat” gibi aramalarını hızlandırdı. Bu hafta iç piyasalarda dolarda da gerilemenin yaşanması gram altın fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Serbest piyasada gram altın 2430 TL ve Kapalıçarşı’da 2425 – 2395 TL alım ve satım aralığında güne başlıyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 53 TL’den, yarım altın 8 bin 131 TL’den ve tam altın 16 bin 153 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda 30 Nisan ons altın fiyatı ise 2330 dolara yakın seyrediyor. Ons altın 2431 dolar zirvesinin yüzde 4 gerisinde bulunurken, yıl başından bu yana yükseliş %13 olarak gerçekleşti.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Ons altın fiyatlamaları açısından, ABD Merkez Bankasının faiz indirim sürecine dair beklentiler dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda FED’in, haziranda faiz indirimlerine başlayacağı beklentisinin ağırlık kazandığını ancak ABD ekonomisinden gelen sinyaller üzerine bunun ötelendiğini hatırlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bu hafta FED’in alacağı faiz kararından ziyade Başkan Powell’ın açıklamaları önemli. Faiz indiriminin hangi aylara ötelendiğinin ip uçları aranacak” dedi.

ÇİN, DAHA BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Ons altın fiyatlarının dünyadaki jeopolitik gerilimler, Çin başta olmak üzere merkez bankalarının alımları ve faiz indirimi beklentilerinden etkilenmeye devam ettiğini belirten Yıldırımtürk “Çin’in altın stoku 308 tona ulaşmış durumda. Onların alımları devam ederse, ki öyle görünüyor, altın fiyatları açısından bu gelişme, FED’in faiz indirimi sürecinin ertelenmesinden daha belirleyici olabilir. Çin’de hane halkları ve endüstriyel talepte de son dönemde altın talebinin arttığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Altın fiyatlarda bugünkü gibi düzeltme hareketlerinden sonra yükseliş trendinin özellikle Çin faktörü ve jeopolitik riskler sebebiyle orta/uzun vadede devam edebileceğini aktaran Yıldırımtürk “Kısa vadede 2350 dolar önemli bir direnç. Bu seviyenin aşılması halinde 2400 dolara doğru hareket görülebilir. İçeride yüksek enflasyonla birlikte hane halklarının altın alımları sürüyor. KKM’den çıkan paranın bir kısmının da altına geldiği görülüyor. Bir kısmı ise yüksek mevduat faizini tercih ediyor” diye konuştu.