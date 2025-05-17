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Haberler > Ekonomi > Gıda, mobilya, temizlik, emlak... Genç çiftlere "indirim" müjdesi

Gıda, mobilya, temizlik, emlak... Genç çiftlere "indirim" müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gıda, mobilya, temizlik, emlak... Genç çiftlere &quot;indirim&quot; müjdesi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da 2025 yılı "Aile Yılı" çerçevesinde başlatılan kampanya ile genç çiftlere bir dizi müjde geldi. Buna göre genç çiftlere gıdadan mobilyaya, temizlikten, emlak ve yapı sektörüne kadar geniş bir yelpazede indirimler sunulacak.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi çerçevesinde MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Ercan İşlek ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan’ı makamında kabul etti. Ziyarette, evlilik sürecindeki genç çiftlere destek amacıyla hazırlanan indirim kampanyası hakkında bilgi verildi.

BİRÇOK ÜRÜNDE İNDİRİM 

MÜSİAD’a bağlı işletmelerde gıdadan mobilyaya, temizlik ürünlerinden emlak ve yapı sektörüne kadar birçok alanda avantajlı fiyatlar sunulacak.

Vali Yiğitbaşı, aile kurumunu destekleyen bu anlamlı kampanyanın genç çiftlerin evlilik sürecinde karşılaştıkları mali yükü hafifletmeyi amaçladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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