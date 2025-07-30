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HSBC'nin karı ikinci çeyrekte yüzde 29 düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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HSBC&#039;nin karı ikinci çeyrekte yüzde 29 düştü
HSBC, Finans, Bankacılık, Kar, Çin, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa'nın en büyük bankası konumundaki HSBC'nin vergi öncesi karı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı.

Bankanın ikinci çeyreğe ilişkin açıkladığı finansal sonuçlara göre, HSBC'nin vergi öncesi karı bu dönemde yıllık bazda 2,6 milyar dolar azalarak 6,3 milyar dolar olarak kayda geçti.

Böylece bankanın söz konusu dönemdeki vergi öncesi karı yüzde 29 düştü. Bu düşüşte HSBC'nin Çin'in Bank of Communications'daki yatırımına ilişkin 2,1 milyar dolarlık zararı muhasebeleştirmesi de etkili oldu.

Bu zarar, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve zor durumdaki emlak sektörünün etkilerini dengelemek amacıyla uygulanan bir yeniden sermayelendirme planı sonucunda yatırımın seyreltilmesinden kaynaklandı.

Bankanın bu dönemdeki geliri de yıllık bazda 100 milyon dolar azalarak 16,5 milyar dolara indi.

HSBC Grup Üst Yöneticisi (CEO) Georges Elhedery, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, banka bünyesinde daha yalın ve odaklı bir organizasyon haline gelme hedefleri kapsamında olumlu ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Ekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmalarının yaşandığı bu dönemi güçlü bir konumdan yönetmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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