Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak 2019'da çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon oranlarını göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 15,18 oldu. ÜFE'ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 17,56 olacaktı. İş yerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020'de geçilecek. Bu tarihten sonra iş yeri kiraları için yenilenecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. 500 liralık kira 576 TL’ye, 1.000 liralık kira 1.151 TL’ye, 2.000 bin liralık kira 2.303 TL’ye, 5.000 liralık kira da 5.759 TL’ye yükselecek.