Eşiyle yürürken kurşun yağmuruna tutuldu! Yere yığılan adama acımasızca saldırdılar

Kaydet a- | +A

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, eşiyle birlikte yolda yürüyen bir adamın ailevi meselelerden husumetli olduğu eniştesi ve onun kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğrayıp darbedildiği dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanarak yere yığılan şahsın eşinin yanında acımasızca tekmelenip sopalarla dövüldüğü, kadının da darbedildiği vahşet izleyenlerin kanını dondurdu. Yaralı adamın hastaneye kaldırılırken polise verdiği bilgilerle harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan iki şüpheli akraba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçan diğer saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala