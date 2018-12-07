Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Yaklaşık 4 senedir devam eden davanın karar duruşmasına Eşref Hatipoğlu katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Yaşanan olaylarda şehit olan Uzman Çavuş Yüksel Bayar'ın ağabeyi İlhami Bayar, 80 yaşındaki annesinin oğlunun katilinin belirlenmesini istediğini belirterek, “Ben 80 yaşındaki anneme bir cevap veremiyorum” dedi. Şehit ile aynı adı taşıyan yeğeni ise bundan gurur duyduğunu belirterek, suçluların bulunmasını istedi.

Savcı beraat istedi

Duruşma savcısı, “taammüden öldürme”, “halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik” ve “cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma” suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan dönemin jandarma komutanı emekli albay Eşref Hatipoğlu'nun beraatini istediği esasa ilişkin verdiği mütalaayı tekrarladı.

Saat 10.00'da başlayan duruşmada tek tek söz alanlanlar, esasa ilişkin görüşlerinde savcının mütalaasına katılmadıklarını ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

“O gün olanlar, PKK'nın Lice'ye olan saldırısıdır”

Sanık avukatı ise “O gün olanlar, PKK'nın Lice'ye olan saldırısıdır. Müvekkilim suçsuzdur” diyerek, müvekkili Eşref Hatipoğlu'nun beraatini talep etti.

Karar için ara veren mahkeme heyeti, sanık Tünay Yanardağ öldüğü için davadan düşürüldüğünü, tutuksuz olarak yargılanan dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu'nun ise üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmadığı kanaatine varıldığından ayrı ayrı beraatine karar verildiğini açıkladı.

Duruşmayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da takip etti.

Olayın geçmişi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin ölümü nedeniyle, dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli albay Eşref Hatipoğlu ile o dönem üsteğmen olan emekli Jandarma Kurmay Albay Tünay Yanardağ hakkında, “taammüden öldürme”, “halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik”, “cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma” suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e nakledilen davanın, bu kentte Terörle Mücadele Kanunu ile görevli mahkeme olmaması nedeniyle Yargıtay tarafından İzmir'de görülmesine karar verildi. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın sanıklarından Tünay Yanardağ, Singapur'da kalp krizinden öldüğü için hakkındaki suçlamalar düştü.