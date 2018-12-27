Çankırı'dan gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
27.12.2018 - 03:22 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Etiketler : kilis,sevkiyat,
595377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595377.aspx
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