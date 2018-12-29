Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Hatay'a gönderilen obüslerin yüklü olduğu tırlar, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.

Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.