Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi yaptığı açıklamada, “İlimize bağlı Çelebi ve Delice ilçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, eğitim öğretime 9 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.