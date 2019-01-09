İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi yaptığı açıklamada, “İlimize bağlı Çelebi ve Delice ilçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, eğitim öğretime 9 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.
Kırıkkale'de iki ilçede eğitime bir gün ara
09.01.2019 - 08:14 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Etiketler : kırıkkale,okullar tatil mi,
597340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597340.aspx
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