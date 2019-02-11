Kars-Erzurum arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle önde seyir halindeki kamyona arkadan çarparak kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
Sarıkamış’ta trafik kazası: En az 20 yaralı
11.02.2019 - 10:41 | Son Güncelleme: 11.02.2019 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars-Erzurum arası yolcu taşıyan midibüs, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle kaza yaptı. Kazada 20’nin üzerinde yolcu yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kars-Erzurum yolu,sarıkamış,midibüs,
603856 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/603856.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER