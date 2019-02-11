Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars-Erzurum arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle önde seyir halindeki kamyona arkadan çarparak kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.