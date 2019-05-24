Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Konya'da Anadolu Ankası Tatbikatı’nın kapanış törenine katıldı. 3. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törende Akar, tören mangasını selamlamasının ardından Anadolu Kartalı Eğitim Merkezine geçti. Burada Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Bakan Akar ve komutanlara tatbikatla ilgili brifing verdi. Daha sonra Akar, tatbikata katılan personele hitap etti. FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında yaşanan sıkıntıların fedakarca yapılan çalışmalar sonucunda aşıldığını kaydeden Akar, "FETÖ ile mücadele bitmedi, devam ediyor. Yeni bilgiler, belgeler çıktıkça yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mehmetçiğin gösterdiği fedakarlıklara vurgu yapan Akar, terörle mücadelenin artan bir tempo ve kararlılıkla devam ettiğine işaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 780 bin kilometrekare vatan toprakları, 462 bin kilometrekare mavi vatan ve bunların semalarında görevlerini eksiksiz, aksaksız yerine getirdiğini söyledi. Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece milli görevleri değil, aynı zamanda NATO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara karşı yaptığımız taahhütlerimizin de hepsini eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok. Bu konuda biz karargah çalışmalarından tatbikatlara veya fiili görevlere olsun, Afganistan’dan Adriyatik’e kadar görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde ülkemizin ve milletimizin birliğini, bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını korumak ve kollamak için gece gündüz, yağmur çamur, dağ bayır demeden kendilerine verilen görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirdi, getirmeye devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerimize olan sevgisi, güveni, duası bizler için ilham kaynağı. Ülkemizin, milletimizin bize olan güvenine layık olabilmek için gece gündüz demeden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık çalışacağız."

Konuşmasının ardından katılımcı ülkelerin temsilcilerine belgelerini veren Akar, komutanlarla birlikte hatıra fotoğrafına çekimine katıldı. Tatbikata Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan ve Romanya’dan unsurlar da katıldı.