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AK Parti kapalı grup toplantısı 21:00'de yapılacak
12.06.2019 - 09:35 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılacağı milletvekillerin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısı 21.00'de yapılacak
Etiketler : AK Parti Genel Merkezi,Cumhurbaşkanı Erdoğan,Milli Savunma Bakanı Akar,
630500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630500.aspx
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