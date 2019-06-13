Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirecek.