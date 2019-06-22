Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe
22.06.2019 - 14:15 | Son Güncelleme: 22.06.2019 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : hava harekatı,terörist,
632434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632434.aspx
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