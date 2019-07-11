Kilis'te tırlara yüklenen fırtına obüs ile tanklar geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep üzerinden Şanlıurfa ile Mardin’in Suriye sınırındaki birliklerine gönderilmeye devam ediyor. Askeri sevkıyatların devam ettiği bildirildi.
Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ve tank sevkiyatı
11.07.2019 - 16:54 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’ten Fırat’ın doğusuna fırtına obüs ve tank sevkıyatı yapılmaya devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Obüs,sevkıyat,Fırat,Suriye,
636414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636414.aspx
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