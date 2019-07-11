Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis'te tırlara yüklenen fırtına obüs ile tanklar geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep üzerinden Şanlıurfa ile Mardin’in Suriye sınırındaki birliklerine gönderilmeye devam ediyor. Askeri sevkıyatların devam ettiği bildirildi.