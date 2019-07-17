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Atatürk Havalimanı'na işgal girişimi davasında karar belli oldu
17.07.2019 - 14:38 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Prof. Dr. İlhan Varank’ın şehit edildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işgali davasında, yerel mahkemenin 40 sanık hakkında verdiği mahkumiyet kararını onadı. Ceza Dairesi, 11 sanık hakkında verilen beraat kararını da yerinde buldu.
Etiketler : atatürk havalimanı,dava,karar,
637604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637604.aspx
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