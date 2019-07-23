Hava Kuvvetleri’nde birçok filonun armasını tasarlayan Ömer Erkmen tarafından 1. Filo’ya özel logo yapıldı. Yeni kurulan S-400 Filo personelinin kullanacağı özel arma at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlendi.
S-400 için özel arma tasarlandı
23.07.2019 - 06:17 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
S-400 Hava savunma sistemlerinin teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulan S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı’nın detayları netleşmeye başladı.
Etiketler : s400,s400 arma,
638912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638912.aspx
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