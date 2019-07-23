Hava Kuvvetleri’nde birçok filonun armasını tasarlayan Ömer Erkmen tarafından 1. Filo’ya özel logo yapıldı. Yeni kurulan S-400 Filo personelinin kullanacağı özel arma at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlendi.