Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Malatya programı kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulunan Arınç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Çok büyük hata yaparlar"

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nun parti kurma düşüncesi ile ilgili de konuşan Arınç, “Bu arkadaşlar parti kuracaklarmış dendiği zaman şahıslarını çok seviyorum ama çok büyük hata yaparlar. Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin, Abdüllatif Şener’de ayrılıp parti kurdular ama hiç birisine millet selam bile vermedi. Ama o zaman çok güçlü bir partiydik. Şimdi biraz yaralıyız, sıkıntılarımız var, kendi içimizde çözülmeler var. Bunları tekrar toplamamız lazım. Bundan da yanılıp da birilerinin desteği ile onların sözlerine bakarak karşımıza çıkıp parti kurarlarsa millet onları affetmez” diye konuştu.