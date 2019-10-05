Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş’a tebrik telgrafı gönderdi.