Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş’a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
05.10.2019 - 20:36 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Server Balaban ve Azra Çavuş’a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Server Balaban,Azra Çavuş,
654561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654561.aspx
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