Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “Bu yıl bitmeden her il ve ilçede Kızılay'a destek olmak isteyen gönüllülerimizin başvurabileceği bir merkezimiz olacak. Başvurulardan sonra gönüllülerimizi çalışma alanlarına göre hızla eğitimden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.