Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “Bu yıl bitmeden her il ve ilçede Kızılay'a destek olmak isteyen gönüllülerimizin başvurabileceği bir merkezimiz olacak. Başvurulardan sonra gönüllülerimizi çalışma alanlarına göre hızla eğitimden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Kızılay’dan iki milyon gönüllü atağı
06.11.2019 - 06:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 - 06:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Kızılay, afet ve olağanüstü durumlarda ilk yardımı bilen, kan bağışı ve sosyal hizmet alanlarında destek olabilecek iki milyon Kızılay gönüllüsü arıyor.
Etiketler : kızılay,türk kızılayı,kan bağışı,
660869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660869.aspx
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