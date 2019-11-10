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MSB açıkladı: 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi
10.11.2019 - 11:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD’li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP’den, 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler : msb,
661667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661667.aspx
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