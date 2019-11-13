Ayrıntılar geliyor...
MSB'den mayın/EYP tespit ve imha faaliyetleri açıklaması
13.11.2019 - 14:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek."
Etiketler : eyp,msb,açıklama,
662343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662343.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER