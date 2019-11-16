Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Dönmez, Vize ilçesindeki Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin şantiye sahasında teknik ekiple toplantı gerçekleştirdi.

Dönmez, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avrupa açısından enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacağı öngörülen TürkAkım sahasında teknik incelemede bulunmak üzere Kırklareli'nde bulunduğunu söyledi.



10 Ekim 2016 da Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan anlaşma ile bu projeye start verildiğini aktaran Dönmez, ilk etapta projenin teknik ve ekonomik fizibilitelerinin hazırlandığını belirtti.



"Avrupa'ya giden güzergah söz konusu"



Projenin güzergahı üzerinde yer alan arazilerin mülkiyet sorunlarının giderildiğini vurgulayan Dönmez, şunları söyledi:

"İlgili çevre ve orman mevzuatına göre gerekli izinler alındı ve geçtiğimiz yıl aralık ayında ihalesi tamamlanarak sözleşme imzalandı. 1 yıl içerisinde de tamamlanması öngörüldü. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız. TürkAkım iki hattan oluşuyor. Karadeniz boyunca iki hat geliyor. Hatların ikisi de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Bir tanesi bizim iç hatlarımıza ulusal iletim ağımıza bağlanıyor, diğeri de Bulgaristan sınırına uzanan bir güzergah takip ediyor. Bulgaristan üzerinden Sırbistan üzerinden Avrupa'ya giden bir güzergah söz konusu. Bu projede Türkiye toprakları içerisinde yer alan ikinci hatta GAZPROM ile BOTAŞ'ın bir ortaklığı da söz konusu. Her iki hat da inşallah bir aksilik çıkmazsa aralık ayı içerisinde tamamlanmış olacak."



Dönmez, konuşmasının ardından teknik heyet ile basına kapalı görüştü. Bakan Dönmez'e, Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengellioğlu ile kurum müdürleri eşlik etti.