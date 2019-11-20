Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Macky Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam saatlerinde karşıladı. Erdoğan ve Sall karşılama töreninin ardından başbaşa bir görüşme yaptı. İki lider, daha sonra akşam yemeğine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
20.11.2019 - 22:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
663914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663914.aspx
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