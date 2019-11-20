Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Macky Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam saatlerinde karşıladı. Erdoğan ve Sall karşılama töreninin ardından başbaşa bir görüşme yaptı. İki lider, daha sonra akşam yemeğine geçti.