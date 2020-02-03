Rejim güçlerinin, Türk askerlerine düzenlediği ve 4 askerimizin şehit düşüp, 9 askerimizin de yaralanmasına sebep olan saldırıya işte böyle cevap verildi.
TSK, rejim hedeflerini işte böyle vurdu!
03.02.2020 - 10:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rejim güçlerinin, Türk askerlerine düzenlediği ve 4 askerimizin şehit düşüp, 9 askerimizin de yaralanmasına sebep olan saldırıya işte böyle cevap verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : saldırı,şehit,asker,İdlib,rejim güçleri,
679059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679059.aspx
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