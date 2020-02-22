Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopter, daha sonra Hatay istikametine doğru gitti. Öte yandan, sınır bölgesinde askeri araçların hareketliliği de gözlendi.
Sınırda askeri helikopter hareketliliği
22.02.2020 - 14:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Suriye sınırında bugün askeri helikopter hareketliliği yaşanıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,suriye,
683207 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683207.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER