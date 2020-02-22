Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopter, daha sonra Hatay istikametine doğru gitti. Öte yandan, sınır bölgesinde askeri araçların hareketliliği de gözlendi.