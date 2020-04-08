İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Şi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
08.04.2020 - 17:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Çin Devlet Başkan,
694898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694898.aspx
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