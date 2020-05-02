Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs'ı Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısından alıntıyla kutlayan Bakan Soylu "Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip, haram nedir bilmeyenler; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüz kutlu olsun" dedi.