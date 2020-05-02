1 Mayıs'ı Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısından alıntıyla kutlayan Bakan Soylu "Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip, haram nedir bilmeyenler; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüz kutlu olsun" dedi.
Bakan Soylu’dan Barış Mançolu 1 Mayıs kutlaması
02.05.2020 - 06:31 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, helal lokmanın kutsallığıyla yoğrulmuş bir inancın ve medeniyetin çocukları olarak emeğin ve alın terinin bayramına ulaşmanın sevinci ve anlamının başka olduğunu ifade etti.
Etiketler : süleyman soylu,1 mayıs,
701012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701012.aspx
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