Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz sezonu geldi çattı. Koronavirüse rağmen tatil beldeleri bütün hazırlıklarını yaptı. Yaşanılan salgın, fiyatlara da yansıdı. Muğla Bodrum’daki ücretler dudak uçuklattı. Özellikle sosyetenin uğrak yeri olan Türkbükü’nde lüks bir otel, iki kişilik şezlong kullanımına günlük bin lira fiyat biçti. Aylık kiralamak isteyenlere ise altı bin lira indirim uygulayarak 24 bin TL’lik bir ücret çıkardı! Eğer yemek yemek de isterseniz günlük iki, aylık ise toplam 48 bin lirayı gözden çıkarmalısınız. Konuya dair açıklamada bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “Türkbükü her yaz gündem olur. Buradaki lahmacunun fiyatı bile aylarca konuşulur. Serbest piyasa şartlarında yaşıyoruz. Bu sebeple fiyatlara müdahale edemiyoruz. Ancak bilinmelidir ki; Bodrum’un her yerinde bu kadar yüksek ücretler yok. Burada herkesin kesesine göre hizmet var. Tercih kişilere kalmış” ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkbükü, geçen sene lahmacun-ayrana 90, pideye 95, makarnaya ise 110 lira ücret alınmasıyla gündem olmuştu. Eren Ayhan İHA