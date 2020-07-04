Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmat ele geçirildiği belirtildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
04.07.2020 - 10:46 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,pençe kaplan operasyonu,terörist,
715565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715565.aspx
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