Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başlatıldı.
'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı
14.07.2020 - 14:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yıldırım-1 cudi operasyonu,
717953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717953.aspx
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