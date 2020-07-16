MSB: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
MSB: 4 terörist gözaltına alındı
16.07.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Etiketler : MSB,terörist,
718398 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718398.aspx
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