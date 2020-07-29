Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimleri icra edildi." denildi.
MSB: Akdeniz'de ABD ile ortak tatbikat gerçekleştirildi
29.07.2020 - 16:36 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi." denildi.
Kaynak: Sabah
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
721484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721484.aspx
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