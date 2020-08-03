Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun Ankara

Birinci yargı paketiyle hayata geçirilen ve belli suçlarda yargılama sürecini kısaltmayı hedefleyen Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü sayesinde yargılamalar hız kazandı.

Seri Muhakeme Büroları, bütün adliyelerde 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlamıştı. Bu çerçevede toplam 500 Seri Muhakeme Savcısı görev yaparken 750 hâkim de bu bürodan gelen dosyaları inceliyor. ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ , ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ‘gürültüye sebep olma’, ‘parada sahtecilik’, ‘mühür bozma’, ‘resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’, ‘kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’, ‘başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması’ gibi ispat edilmesi kolay olan ve önem derecesi düşük değerlendirilen toplamda 13 suçta seri yargılama yapılıyor.

19 BİN DOSYA TAMAM

Adalet Bakanlığının verilerine göre, senenin ilk yedi ayında 19 bin 997 dosyada Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü uygulandı. Bu dosyalar kapsamında 23 bin 752 karar kesinleşti. Böylece seri muhakeme usulü sayesinde ceza uyuşmazlıklarıyla ilgili binlerce dosya, kısa bir sürede sonuçlandırıldı. Klasik yargılama usulünde mahkeme tarafından karar verilmesi ve sonrasında kesinleşmesi, ayrıca infazın uygulanması gibi süreçler uzun zaman alırken Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü ile yargılama kısa bir sürede tamamlanarak sanığa karşı da hızlı ve etkili bir karşılık verilmiş oldu.