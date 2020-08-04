İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor
04.08.2020 - 12:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin altun,
722627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722627.aspx
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